MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci...
1 saat önce
MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
MSB: " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi." - ANKARA
Türkiye ve ABD'nin güvenli bölgede gerçekleştirdiği 5. ortak devriyeden ilk kareler geldi Yunanistan'da skandal! Türk bayrağına izin vermediler, kadın sporculara tükürdüler Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Üniversite kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti