MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı...
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MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi"
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
MSB: " Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi"
Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı Arsenal'de Mesut Özil depremi: Bırakın gitsin Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında hareketlilik arttı