Son Dakika Haberleri: MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı...
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MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı...

24 dakika önce

MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi"

MSB: " Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi"

MSB: Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı...

Suriye, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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