Son Dakika Haberleri: MSB: Suriye'de güvenli bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı
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MSB: Suriye'de güvenli bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.

MSB: Suriye'de güvenli bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi.
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Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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