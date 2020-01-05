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MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut...
6 saat önce
MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:58 Kaynak: AA
MSB: " Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."
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