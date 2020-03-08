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MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa/Suruç'taki hudut...
7 saat önce
MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:10 Kaynak: AA
MSB: " Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/ YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."
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