MSB: " Suriye 'deki barınma alanlarından kaçan PKK/ YPG 'li 2 terörist daha Şanlıurfa/ Suruç 'taki hudut karakoluna teslim oldu."

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DSÖ, koronavirüsün İdlib'de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var