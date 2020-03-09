MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut... - Son Dakika

MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut...

7 saat önce

MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

MSB:

MSB: " Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/ YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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