MSB: Suriye'den kaçak geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Suriye'den kaçak geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olan 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.



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