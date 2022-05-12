Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

12.05.2022 14:13
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ terör örgütü mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ terör örgütü mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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