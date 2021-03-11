Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişi yakalandı
11.03.2021 11:47
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin hudut hattından Türkiye'ye girmeye çalışan, 2'si DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin hudut hattından Türkiye'ye girmeye çalışan, 2'si DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mardin'de görev yapan hudut personelimiz, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin Suriye'de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi." bilgisi verildi.
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