MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/ YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin Mardin'de yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/ Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA
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