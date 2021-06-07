MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika