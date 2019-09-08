Son Dakika Haberleri: MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin...
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MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin...

33 dakika önce

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi.

MSB:

MSB: " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi." - ANKARA

Suriye, Fırat, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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