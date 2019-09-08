MSB: " Suriye 'nin kuzeyinde, Fırat 'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi." - ANKARA

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Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok