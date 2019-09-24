Son Dakika Haberleri: MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara...
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MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara...

2 saat önce

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı.

MSB:

MSB: " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı." - ANKARA

Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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