MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara...
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MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
MSB: " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı." - ANKARA
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