MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme: 11.08.2023 14:22

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlerin Kahraman Komandolar tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu operasyonla birlikte son iki günde Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/ YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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