Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada " Suriye 'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika

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