MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada " Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.
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