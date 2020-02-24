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Devrim Muhafızları yetkilisinden Kasım Süleymani itirafı: Esed'in istifasına engel oldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı