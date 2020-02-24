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MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6...
6 saat önce
MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:58 Kaynak: AA
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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