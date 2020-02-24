MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey... - Son Dakika

MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey...

6 saat önce

MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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