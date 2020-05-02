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MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist, Mardin Kızıltepe'deki...
6 saat önce
MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist, Mardin Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/ YPG'li terörist, Mardin Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu."
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 05:18 Kaynak: AA
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