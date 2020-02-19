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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut...
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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim oldu. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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