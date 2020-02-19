Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)