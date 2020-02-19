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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teslim oldu"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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