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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç...
6 saat önce
MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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