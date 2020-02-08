MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç... - Son Dakika

MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç...

6 saat önce

MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu.

MSB:

MSB: " Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/ YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu."

Suriye, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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