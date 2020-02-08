Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/ YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA