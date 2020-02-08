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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/ YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA
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