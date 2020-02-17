MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut... - Son Dakika

MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut...

7 saat önce

MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarımıza teslim oldu.

MSB:

MSB: " Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/ YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarımıza teslim oldu."

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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