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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut...
7 saat önce
MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarımıza teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:50 Kaynak: AA
MSB: " Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/ YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarımıza teslim oldu."
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