Son Dakika Haberleri: MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün...
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MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün...

1 saat önce

MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır.

MSB:
MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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