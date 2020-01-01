MSB: "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. - Son Dakika

MSB: "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı.

6 saat önce

MSB: "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı.

MSB:

MSB: "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Saldırıda 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı." - ANKARA

Deprem, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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