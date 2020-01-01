Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. - Son Dakika
MSB: "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı.
6 saat önce
MSB: "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
MSB: "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Saldırıda 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı." - ANKARA
Son Dakika MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu