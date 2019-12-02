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MSB: "Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14...
6 saat önce
MSB: "Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:02 Kaynak: AA
MSB: "Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı."
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