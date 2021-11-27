Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8'i DEAŞ, 3'ü PKK/ YPG ve biri FETÖ mensubu 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin DEAŞ, 3'ünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.