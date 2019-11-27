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MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocukların artık özgürce oyunlarını oynayabildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:27 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocukların artık özgürce oyunlarını oynayabildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın, el yapımı patlayıcıları arama-tarama faaliyetleri de sürüyor" denildi.
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ANKARA/DHA
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