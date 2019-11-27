Son Dakika Haberleri: MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor
Son Dakika Güncel MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor - Son Dakika

MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocukların artık özgürce oyunlarını oynayabildiğini açıkladı.

MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocukların artık özgürce oyunlarını oynayabildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın, el yapımı patlayıcıları arama-tarama faaliyetleri de sürüyor" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA/DHA


YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:21:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]