MSB: "Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor' - Son Dakika

MSB: "Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına dönmenin sevincini yaşıyor" başlığıyla, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütlerinin tahrip ettiği okulların onarımlarının ardından yeniden açılmasına dair görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına dönmenin sevincini yaşıyor" başlığıyla, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütlerinin tahrip ettiği okulların onarımlarının ardından yeniden açılmasına dair görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin sınıflarda öğrencilere hediyeler verdiği anlara ilişkin görüntüler yer alıyor.

Suriyeli bir öğrenci hediye için teşekkür ederek, Mehmetçiğe sevgisini dile getiriyor.

Görüntülerde, Türkiye sayesinde eğitime yeniden başladıklarını dile getiren Suriyeli başka bir öğrenci ise "Türk askeri olmasaydı okullar açılmazdı. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Öğretmenleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz." ifadesini kullanıyor.

MSB: Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:35 Kaynak: AA
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