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MSB: Suriyeli öğrenciler artık okul zilinin sesini duyacak
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı El Havi köyündeki Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'nun açılış görüntülerini, "Artık teröristlerin bombalarının sesini değil, okul zilinin sesini duyacaklar" notu ile paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:02 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı El Havi köyündeki Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'nun açılış görüntülerini, "Artık teröristlerin bombalarının sesini değil, okul zilinin sesini duyacaklar" notu ile paylaştı.
Bakanlık, terörden arındırılan Tel Abyad kentine bağlı El Havi köyündeki Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'nun açılış görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, "Artık teröristlerin bombalarının sesini değil, okul zilinin sesini duyacaklar. Suriyeli minik öğrenciler yeniden okullarına kavuştu" denildi.
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