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MSB: Suriyeli öğrenciler artık okul zilinin sesini duyacak

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı El Havi köyündeki Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'nun açılış görüntülerini, "Artık teröristlerin bombalarının sesini değil, okul zilinin sesini duyacaklar" notu ile paylaştı.

MSB: Suriyeli öğrenciler artık okul zilinin sesini duyacak, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı El Havi köyündeki Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'nun açılış görüntülerini, "Artık teröristlerin bombalarının sesini değil, okul zilinin sesini duyacaklar" notu ile paylaştı.

Bakanlık, terörden arındırılan Tel Abyad kentine bağlı El Havi köyündeki Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'nun açılış görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, "Artık teröristlerin bombalarının sesini değil, okul zilinin sesini duyacaklar. Suriyeli minik öğrenciler yeniden okullarına kavuştu" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açılıştan görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Detay

Haber:  ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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