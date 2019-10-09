Son Dakika Haberleri: MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla...

MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla...

2 saat önce

MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır.

MSB:

MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
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İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği
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