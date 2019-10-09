MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti

Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı