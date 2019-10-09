MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla...
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MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır." - ANKARA
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