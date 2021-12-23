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MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi" - Son Dakika

MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi"

23.12.2021 20:22

MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi" Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Komutanlığı birlikleri ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı unsurlarınca "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitiminin" icra edildiğini bildirdi.

MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Komutanlığı birlikleri ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı unsurlarınca "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitiminin" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Ege Ordusu Komutanlığı birlikleri ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı unsurlarınca, müşterek harekat görevlerine hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak ve idamesini sağlamak maksadıyla 'Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi' icra edildi.

MSB: Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi icra edildi
MSB: Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi icra edildi
MSB: Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Milli, İcra, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi' icra edildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi" - Son Dakika
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