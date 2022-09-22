MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

22.09.2022 10:12
MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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