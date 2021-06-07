MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.