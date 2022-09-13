MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı

13.09.2022 08:59
MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 7 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 7 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak 7 gemi daha hareket etti" denildi.


YORUMLAR
500
İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Polonya'da kömür krizi Polonya'da kömür krizi
Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları açıklanıyor
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Tahıl sevkiyatında 7 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement