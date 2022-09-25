'Putin'in bu askerlerle vay haline' Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı

Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı - Son Dakika

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