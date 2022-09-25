MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı

25.09.2022 18:25
MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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