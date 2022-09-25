MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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