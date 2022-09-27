MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı

27.09.2022 14:55
MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi, tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.


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Polonya ve Kazakistan seferberlikten kaçanları kabul etmeyecek, Rusya'ya geri gönderecek Polonya ve Kazakistan seferberlikten kaçanları kabul etmeyecek, Rusya'ya geri gönderecek Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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