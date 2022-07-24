MSB: Tahıl yüklü ilk geminin seyre başlaması için koordine çalışması devam ediyor - Son Dakika
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MSB: Tahıl yüklü ilk geminin seyre başlaması için koordine çalışması devam ediyor

24.07.2022 19:17
MSB: Tahıl yüklü ilk geminin seyre başlaması için koordine çalışması devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması ve bu amaçla ilk geminin sefere çıkabilmesi için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması ve bu amaçla ilk geminin sefere çıkabilmesi için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Tahıl yüklü ilk geminin seyre başlaması için koordine çalışması devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Tahıl yüklü ilk geminin seyre başlaması için koordine çalışması devam ediyor - Son Dakika
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