MSB: Tahliye uçağı arıtmaya tabi tutuldu - Son Dakika
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MSB: Tahliye uçağı arıtmaya tabi tutuldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'koronavirüs' salgını nedeniyle Çin'deki Türkleri ve dost ülke vatandaşlarını yurda getiren askeri kargo uçağının arıtma işlemine tabi tutulduğunu açıkladı.

MSB: Tahliye uçağı arıtmaya tabi tutuldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'koronavirüs' salgını nedeniyle Çin'deki Türkleri ve dost ülke vatandaşlarını yurda getiren askeri kargo uçağının arıtma işlemine tabi tutulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağımızın dün gece başlayan arıtma işlemleri tamamlandı. KBRN uzmanlarımız uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttu" denildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:20 Kaynak: DHA
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