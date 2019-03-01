Son Dakika Haberleri: Msb Tarafından, Bedelli Askerlik Kapsamında 16'ncı ve 19'uncu Dönemlerde Eğitim Görecek...

Msb Tarafından, Bedelli Askerlik Kapsamında 16'ncı ve 19'uncu Dönemlerde Eğitim Görecek...

1 saat önce

MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Msb Tarafından, Bedelli Askerlik Kapsamında 16'ncı ve 19'uncu Dönemlerde Eğitim Görecek..., System.String[]
MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA

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