Msb Tarafından, Bedelli Askerlik Kapsamında 16'ncı ve 19'uncu Dönemlerde Eğitim Görecek...
1 saat önce
MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.
MSB tarafından, bedelli
askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!
Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz
Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı
Avusturya'da Bozkurt İşareti Yasaklandı! Cezası 4 Bin Euro