Üye Girişi
Mehmetçik'ten "Yeşil Vatan"ın korunmasına büyük katkı - Son Dakika

Mehmetçik'ten "Yeşil Vatan"ın korunmasına büyük katkı

26.12.2021 11:45
Mehmetçik'ten "Yeşil Vatan"ın korunmasına büyük katkı

Mehmetçik, "Yeşil vatan"ın korunması için yılda 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Mehmetçik, "Yeşil vatan"ın korunması için yılda 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor. ???????

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Mehmetçik vatan savunmasının yanı sıra doğanın korunmasında da önemli görevler üstleniyor.

Milletinin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi sürdüren, Türkiye'nin denizlerde ve semalardaki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, çevrenin ve doğanın korunması için de çalışıyor.

Bu kapsamda öncelikle çevre bilinci ve doğanın korunması hakkında personele eğitimler veriliyor. Ayrıca Mehmetçik yılda ortalama 250 bin fidan dikiyor. Bakanlık kaynaklarınca, bu fidanların "ordu malı" gibi kayıt altına alındığı, takiplerinin de yapıldığı belirtiliyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede "rezerv güç" olacak

Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yeni bir çalışma başlatılmasına yönelik adımların planlandığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından uygun vasıfta olanların, ilave sistemlerle donatılarak, gerektiğinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarından bazılarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılması, pilotlara orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave eğitimler verilmesi öngörülüyor. Böylelikle ihtiyaç halinde orman yangınlarında kullanılmak üzere "rezerv güç" oluşturulabileceği değerlendiriliyor.

Çay posaları dahil atıklar organik gübre yapılıyor

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi de başarıyla uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen proje, Milli Savunma Bakanlığının Atık Yönetim Sistemine entegre edilerek, tüm askeri birliklerde uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda, bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek, "Atık Geçici Depolama Alanları" oluşturuldu. Buralarda ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor.

Konuyla ilgili bilincin oluşması amacıyla personele de eğitim verildi. Proje kapsamında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ile 11'inci Ana İkmal Merkez Komutanlığı kışlalarına, atıkları dönüştürmek için "kompost cihazlar" yerleştirildi.

Çay posaları dahil, mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderiliyor. Kompost ünitelerinde elde edilen organik gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma Bakanlığı yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor.

YORUMLAR
500

Mehmetçik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten 'Yeşil Vatan'ın korunmasına büyük katkı - Son Dakika


Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı için Almanya'dan çağrı! Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı için Almanya'dan çağrı!         
11:40
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmetçik'ten "Yeşil Vatan"ın korunmasına büyük katkı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement