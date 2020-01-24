MSB: " TCG Gediz fırkateynimiz ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: ' TCG Gediz fırkateynimiz ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş... - Son Dakika

MSB: " TCG Gediz fırkateynimiz ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş...

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı TCG Gediz fırkateyni ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı TCG Gediz fırkateyni ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı'na destek sağlayan Türk Deniz Görev Kuvveti unsurlarından TCG Gediz fırkateynimiz ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında 23 Ocak 2020 tarihinde Orta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi." - ANKARA

Akdeniz, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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