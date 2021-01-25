MSB: "TCG GÜR denizaltımız, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra etti" - Son Dakika

MSB: "TCG GÜR denizaltımız, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra etti"

MSB: "TCG GÜR denizaltımız, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra etti" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG GÜR denizaltısının, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra ettiğini açıkladı.

MSB: "TCG GÜR denizaltımız, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra etti" ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG GÜR denizaltısının, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra ettiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG GÜR denizaltımız, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra etti" denildi.

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