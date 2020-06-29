MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı - Son Dakika

MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli 'TCG Oruçreis Fırkateyni' ve İtalyan 'ITS ALPINO Fırkateyni' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldığını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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