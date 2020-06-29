MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı - Son Dakika

MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli 'TCG Oruçreis Fırkateyni' ve İtalyan 'ITS ALPINO Fırkateyni' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli 'TCG Oruçreis Fırkateyni' ve İtalyan 'ITS ALPINO Fırkateyni' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni 28 Haziran 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:52 Kaynak: DHA
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