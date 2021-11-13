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MSB: "TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti" - Son Dakika

MSB: "TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti"

13.11.2021 20:07
MSB: "TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti"

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Yavuz fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti
MSB: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti
MSB: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti
MSB: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Batı Karadeniz, Milli, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti" - Son Dakika
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