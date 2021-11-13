MSB: "TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Yavuz fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)