MSB: "Tehditlere karşı tam bağımsız yerli ve milli savunma sanayiine sahip olmalıyız" - Son Dakika

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu ile çevresindeki bölgelerde meydana gelen olumsuz gelişmeler sebebiyle ülkemizin sürekli tehdit altında olduğu ve bu tehditler karşısında korunması için caydırıcı bir savunma gücüne sahip olması gerektiği belirtilerek, bunun da tam bağımsız yerli ve milli savunma sanayiinin varlığı ile olacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu ile çevresindeki bölgelerde meydana gelen olumsuz gelişmelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve coğrafi etkileri nedeniyle ülkemiz hak ve menfaatlerinin sürekli tehdit altında olduğunun altı çizilerek, "Her şart altında sorunların diplomatik girişim ve diyalogla çözümünden yana olan ülkemizin, bu tehditler karşısında hak ve menfaatlerinin korunması için caydırıcı bir savunma gücüne sahip olması gerektiği şüphesizdir. Böyle bir caydırıcılığın en önemli unsuru tam bağımsız yerli ve milli savunma sanayiinin varlığıdır. Son dönemlerde yürütülen askeri harekatlarda da görülmüştür ki, modern silah ve mühimmatta dışa bağımlılığı azalan ülkemiz, yerli ve milli savunma sanayii ile daha etkin bir diplomatik güce sahip olmuştur. Bu yaklaşım çerçevesinde; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna büyük görevler düşmektedir. Kurum, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde gibi savunma ve güvenlik için önem arz eden ürünleri yerli ve milli imkanlar ile temin etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mevcut durumda; faaliyetlerin icrasında tabi olunan kamu mevzuatı kısıtları ve nitelikli insan kaynağı istihdamında yaşanan zorluklara değinilen MSB'nin açılmasında, "Kurumun savunma sanayiinin gelişmesi yönündeki ileriye yönelik atılımlarının önündeki en önemli engeldir. Ülke güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu sorunun aşılabilmesi adına Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun imkan ve kabiliyetlerinin daha fazla güçlendirilerek, özel sektör dinamizmi ile hareket edebilecek, stratejik ve nitelikli personeli ile sektöründe gelişen teknolojileri izleyip modern mühimmat, silah ve sistemleri geliştirebilecek ve üretebilecek, yurt dışında rekabet yetkinliğine sahip, ekonomik ve yapısal değişimlerden etkilenmeyecek, hazine desteğine ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürebilecek bir organizasyon haline dönüşmesi bir zorunluluk haline gelmiştir" denildi.

"MSB KURUM BÜNYESİNDE HİÇBİR PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kurulması hakkındaki Kanun Taslağı ile sermayesinin tamamı Hazineye, yönetim, temsil, denetim hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığına ait olan, kurum bünyesinde görev yapan hiçbir personelin işten çıkarılması kesinlikle söz konusu olmadan ve personelin tüm mali ve sosyal hakları korunarak, özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu şirketine dönüşüm amaçlanmaktadır. Böylece Kurum, Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında, halihazırda var olan konumu ve yetkinliği korunarak, KİT statüsünden daha esnek bir yapıya kavuşturulacaktır. Bağımsız denetim dahil her türlü iç ve dış denetime tabi olacak, faaliyet alanı ile ilgili iş ve işlemlere yönelik olarak birtakım kamu mevzuatından muafiyete sahip olacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KİT Personeli Hakkında KHK gibi kamu personeline yönelik düzenlemelere tabi olunmayarak, sektörün gerekliliği olan iyileştirilmiş özlük hakları ile stratejik ve nitelikli personel istihdamı imkanı sağlanacaktır."

(Musa Erdoğan/ İHA)