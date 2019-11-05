Son Dakika Haberleri: MSB: "Tel Abyad'a bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist sağ yakalandı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Tel Abyad'a bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist sağ yakalandı'

MSB: "Tel Abyad'a bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist sağ yakalandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nın Tel Abyad şehir merkezine düzenlendiği bombalı araç saldırısını gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'nın Tel Abyad şehir merkezine düzenlendiği bombalı araç saldırısını gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığını bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen veya yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
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