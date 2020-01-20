MSB: " Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı." - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: ' Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.' - Son Dakika

MSB: " Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı."

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlğı Tel Abyad'da 2 ve 10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlğı Tel Abyad'da 2 ve 10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı." - ANKARA

Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
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