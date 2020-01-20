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MSB: " Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlğı Tel Abyad'da 2 ve 10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlğı Tel Abyad'da 2 ve 10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı."
(İHA)
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